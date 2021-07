Pallamano femminile | Olimpiadi Tokyo | Svezia al comando nel gruppo B | bene Olanda e Norvegia

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Proseguono i tornei olimpici di, con la competizioneche ha visto disputarsi quest’oggi la seconda giornata, dove non sono mancate le sorprese, specie nel big match tra Spagna e Francia. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GIRONE A Largo successo per l’, campione del mondo in carica, che ha superato 43-36 la Corea del Sud, riuscendo ad andare in gol con tutte le giocatrici di campo a referto, mentre lasi è imposta per 30-21 sull’Angola, al termine di un match mai in discussione. A chiudere il quadro ecco il 29-26 delle padrone di casa del Giappone ...