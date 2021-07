Olimpiadi | Federica Pellegrini | data e orario della finale 200 sl

(Di martedì 27 luglio 2021) lanei 200 metri stile libero alledi Tokyo: ecco l'sfida per la conquista di una medaglia storica. Dopo l'argento4x100 maschile e il bronzo di Martinenghi nei 100 ...

APPROFONDIMENTI SPORT Tokyo 2020,Pellegrini nella storiaCentracchio, la judoka che ha sorpreso a TokyoBenedetta Pilato dopo la delusione Questa Tokyo 2020 , per l'...... l'Italia del nuoto va a caccia di altre medaglie alledi Tokyo 2020. Quella più difficile cercherà di raggiungerlaPellegrini stanotte nei 200 stile libero, specialità nella quale ...Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini è nata il 5 agosto del 1988 a Mirano, Venezia. Ha 32 anni. E’ alta 179 cm. La madre ...Questa trentaduesima edizione delle Olimpiadi sta sovvertendo le regole scritte, almeno per l'Italia. Dopo il mezzo flop della scherma, da sempre capace di contribuire in maniera netta ...