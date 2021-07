Obbligo vaccino ai prof, Salvini: “Devono mettersi in sicurezza volontariamente” (Di martedì 27 luglio 2021) Il governo sta valutando la possibilità di introdurre l’Obbligo vaccinale anti-Covid per i professori per facilitare il rientro a scuola a settembre dei più giovani. “Nelle prossime ore valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza dad”, ha dichiarato ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della trasmissione ‘Controcorrente‘ su Rete4. “Stiamo valutando e nessuna ipotesi è esclusa, ci impegneremo, perché la scuola è una priorità. Non va dimenticato”, ha aggiunto il ministro. Ma il segretario della Lega Matteo Salvini la pensa ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) Il governo sta valutando la possibilità di introdurre l’vaccinale anti-Covid per iessori per facilitare il rientro a scuola a settembre dei più giovani. “Nelle prossime ore valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, ine senza dad”, ha dichiarato ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della trasmissione ‘Controcorrente‘ su Rete4. “Stiamo valutando e nessuna ipotesi è esclusa, ci impegneremo, perché la scuola è una priorità. Non va dimenticato”, ha aggiunto il ministro. Ma il segretario della Lega Matteola pensa ...

Advertising

Agenzia_Italia : Speranza: 'Valuteremo se introdurre l'obbligo del vaccino nelle scuole' - Agenzia_Ansa : 'La scuola riprenderà con le mascherine, serve prudenza'. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Fam… - Adnkronos : #Scuola sul tavolo del Governo, si valuta obbligo vaccino: Speranza non esclude nessuna ipotesi. #covid - Angemon1975 : @michele_pittoni @lawsurfero @LegaSalvini Ok, e allora perchè non mettono l'obbligo ma la scelta?? Se è una scelta… - EuroTeuro : RT @EsteriLega: Opporsi all'obbligo non significa opporsi ai vaccini. Lasciare la libertà di decidere non significa vietare il vaccino. Si… -