Michetti: non ho sentito ZIngaretti, ma pronto a collaborare (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Non ho avuto modo di confrontarmi con il presidente della Regione Lazio, Nicola ZIngaretti, ma è chiaro che si dovrà collaborare tra istituzioni. E non parlo solo della Regione, ma anche di tutti i Comuni della Città metropolitana in un clima di serenità, armonia e collaborazione con al centro gli interessi del cittadino. La politica non può essere odio, perché poi i provvedimenti generati dalla politica dell’odio respirano di quella ferocia e vanno rimossi”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, intervistato su Radio Cusano Tv. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Non ho avuto modo di confrontarmi con il presidente della Regione Lazio, Nicola, ma è chiaro che si dovràtra istituzioni. E non parlo solo della Regione, ma anche di tutti i Comuni della Città metropolitana in un clima di serenità, armonia e collaborazione con al centro gli interessi del cittadino. La politica non può essere odio, perché poi i provvedimenti generati dalla politica dell’odio respirano di quella ferocia e vanno rimossi”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, intervistato su Radio Cusano Tv.

Advertising

gualtierieurope : Il candidato della destra tiene sui vaccini una posizione insostenibile. Il sindaco è responsabile della condizione… - ilriformista : 'Di fronte a questa confusione figuriamoci se io posso fare degli appelli. Non posso imporre ad una persona di inoc… - gualtierieurope : È davvero incredibile che la sindaca Raggi non abbia mai fatto un appello a vaccinarsi. Anche tra i sostenitori di… - IsraelCoenM : RT @gualtierieurope: Il candidato della destra tiene sui vaccini una posizione insostenibile. Il sindaco è responsabile della condizione di… - zazoomblog : A Roma i candidati litigano sul vaccino. Michetti: Non faccio appelli - #candidati #litigano #vaccino. -