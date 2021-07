(Di martedì 27 luglio 2021) . E’ ancora critica la situazione a ridosso del lago di Como. Auto trascinate a valle daiche hanno invaso le strade. Cascate di solito invisibili che si sono messe a scaricare acqua, detriti e fango con un’inaudita violenza. Ma non solo, strade interrotte in più punti e alberi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ambulante morto: nessuna frattura sul corpo di Magatte Niang

Agenzia_Ansa : Ancora emergenza maltempo nel Comasco, torrenti esondati #ANSA - SkyTG24 : Maltempo Lombardia, danni nel Comasco: allagamenti a Cernobbio. VIDEO - repubblica : Torrente esonda a Cernobbio: motociclista in fuga dall'ondata di fango - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Maltempo, #Allagamenti e #Frane nel comasco: interi paesi isolati -… - TViweb : Post Edited: Maltempo nel Vicentino: nubifragi a Camisano e Grisignano, a Vicenza città traffico in tilt, tromba -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel

- - >mondo, cosa sta accadendo? A Brienno una frana ha causato una fuga di gas lungo la SS 340 in direzione di Argegno e ha bloccato 50 persone all'interno delle proprie abitazioni. ......Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi sui danni provocati dall'ultima ondata diche ha ...sottolinea Coldiretti - diventa più marcata dal 2018 in poi quando si registrano 92 grandinate che...Maltempo nel Comasco, torrenti esondati. E' ancora critica la situazione a ridosso del lago di Como. Auto trascinate a valle dai torrenti che hanno invaso le s ...Il sindaco di #Laglio il paese dove c'è la villa di George #Clooney sul lago di #Como ha lanciato un appello ai cittadini su Fb: "E' emergenza, state a casa". Un'anziana bloccata in casa e salvata ...