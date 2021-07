La Sardegna ferita dal fuoco fa la conta dei danni (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Non c'è ancora una stima dei danni. Sarà impossibile calcolare quelli al patrimonio ambientale della Sardegna. A mio avviso, sono inestimabili". L'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis, traccia un primo bilancio del disastro di fuoco che si è abbattuto da venerdì sera, 23 luglio, sull'Oristanese, dove, dopo 3 giorni, 8 Canadair e gli elicotteri della flotta antincendi regionale non sono riusciti ancora ad avere del tutto ragione del fuoco, complici vento variabile e alte temperature. Il bilancio provvisorio resta di 20 mila ettari percorsi dalle fiamme e ci sono ancora focolai che potrebbero riprendere. ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Non c'è ancora una stima dei. Sarà impossibile calcolare quelli al patrimonio ambientale della. A mio avviso, sono inestimabili". L'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis, traccia un primo bilancio del disastro diche si è abbattuto da venerdì sera, 23 luglio, sull'Oristanese, dove, dopo 3 giorni, 8 Canadair e gli elicotteri della flotta antincendi regionale non sono riusciti ancora ad avere del tutto ragione del, complici vento variabile e alte temperature. Il bilancio provvisorio resta di 20 mila ettari percorsi dalle fiamme e ci sono ancora focolai che potrebbero riprendere. ...

zaiapresidente : ???? La Sardegna brucia, i roghi devastanti nell'Oristanese sono una ferita al cuore per chiunque di noi ami questa t… - TorinoFC_1906 : Siamo con voi, tutta l’Italia è con voi. Al fianco di un’isola meravigliosa, oggi ferita dalle fiamme, ma a cui non… - insopportabile : Un caldo irreale in una Sardegna ferita dagli incendi. Stanotte sarà una lunga notte per tanti miei conterranei. :( - BertoldoAlberto : RT @zaiapresidente: ???? La Sardegna brucia, i roghi devastanti nell'Oristanese sono una ferita al cuore per chiunque di noi ami questa terra… - barbarabali10 : RT @zaiapresidente: ???? La Sardegna brucia, i roghi devastanti nell'Oristanese sono una ferita al cuore per chiunque di noi ami questa terra… -