Inter | in arrivo il colpo per Inzaghi

L'Inter, secondo Tuttosport, è pronta a chiudere il colpo da regalare al neo tecnico Simone Inzaghi. si tratta di Nahitan Nandez. Col Cagliari, infatti, sono stati fatti passi in avanti e si punta a chiudere entro venerdì. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito oneroso. I nerazzurri continuano a trattare anche Nainggolan e Pinamonti, che potrebbero fare il percorso inverso rispetto a Nandez.

