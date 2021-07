I processi di mafia e terrorismo esclusi dalla riforma (Di martedì 27 luglio 2021) Un binario diverso per i processi di mafia e terrorismo, in modo da non farli rientrare fra quelli che andranno in prescrizione o che diventeranno improcedibili. È su questa mediazione che starebbero lavorando i tecnici di Palazzo Chigi e del ministero della Giustizia, secondo quanto riporta il Corriere. Ieri la Guardasigilli Marta Cartabia ha incontrato Mario Draghi per un confronto definito «tecnico» e di «carattere preliminare». Ma a dettare l’agenda è anche il tempo. Si avvicina infatti la data del 30 luglio, quando la riforma del processo penale dovrebbe arrivare in aula alla Camera. Per cui occorre accelerare. Si ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021) Un binario diverso per idi, in modo da non farli rientrare fra quelli che andranno in prescrizione o che diventeranno improcedibili. È su questa mediazione che starebbero lavorando i tecnici di Palazzo Chigi e del ministero della Giustizia, secondo quanto riporta il Corriere. Ieri la Guardasigilli Marta Cartabia ha incontrato Mario Draghi per un confronto definito «tecnico» e di «carattere preliminare». Ma a dettare l’agenda è anche il tempo. Si avvicina infatti la data del 30 luglio, quando ladel processo penale dovrebbe arrivare in aula alla Camera. Per cui occorre accelerare. Si ...

