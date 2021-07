Green Pass: vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg (Di martedì 27 luglio 2021) Il murale dedicato al generale Francesco Paolo Figliuolo realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 luglio 2021) Ildedicato al generale Francesco Paolorealizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è statoe ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo ...

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - marisavillani : RT @ImolaOggi: ??Mario Draghi prepara la bomba elettorale: alle urne solo con green pass (Grazie al 'governo di alto profilo', per vedere un… - Marisab79879802 : RT @noitre32: TURISMO IN PICCHIATA. Disdette in tutta Italia. State accettando la dittatura scaricando il green pass e, state facendo falli… -