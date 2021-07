Gravina: «Valutiamo Green Pass anche per i tesserati. Sulla Serie A a 18 squadre…» (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato dopo la fine del Consiglio Federale: queste le sue dichiarazioni Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato dopo il Consiglio Federale andato in scena oggi. Le sue parole in conferenza stampa. RIAPERTURA STADI – «Riteniamo non soddisfacente il limite del 50% perché inapplicabile, il nostro distanziamento sociale non permette di occupare un seggiolino si e uno. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la possibilità dell’occupazione a scacchiera». Green Pass – «Deve considerare tutti: non solo i tifosi anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele, presidente FIGC, ha parlato dopo la fine del Consiglio Federale: queste le sue dichiarazioni Gabriele, presidente FIGC, ha parlato dopo il Consiglio Federale andato in scena oggi. Le sue parole in conferenza stampa. RIAPERTURA STADI – «Riteniamo non soddisfacente il limite del 50% perché inapplicabile, il nostro distanziamento sociale non permette di occupare un seggiolino si e uno. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la possibilità dell’occupazione a scacchiera».– «Deve considerare tutti: non solo i tifosii calciatori. La nostra proposta è in linea con ...

