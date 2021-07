Gazzetta: il Napoli non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo ad Insigne (Di martedì 27 luglio 2021) Non ci sarà nessun nuovo caso Milik nel Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Lorenzo Insigne non seguirà le orme del polacco e la sua situazione contrattuale non diventerà spinosa come è capitato per il suo ex compagno di squadra. Il motivo è semplice: Lorenzo non ha mai rifiutato l’offerta del club per il rinnovo. Semplicemente, scrive la rosea, il club non ha mai avanzato una sua offerta. “Un altro caso Milik farebbe male al Napoli e a Napoli. E poi Lorenzo non lo meriterebbe, visto che al momento non ha mai rifiutato l’offerta del club. perché, semplicemente, non c’è stata”. Al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Non ci sarà nessun nuovo caso Milik nel, scrive ladello Sport. Lorenzonon seguirà le orme del polacco e la sua situazione contrattuale non diventerà spinosa come è capitato per il suo ex compagno di squadra. Il motivo è semplice: Lorenzo non ha mai rifiutato l’offerta del club per il. Semplicemente, scrive la rosea, il club non ha mai avanzato una sua offerta. “Un altro caso Milik farebbe male ale a. E poi Lorenzo non lo meriterebbe, visto che al momento non ha mai rifiutato l’offerta del club. perché, semplicemente, non c’è stata”. Al ...

