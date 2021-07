Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: pedofilo salvato dal linciaggio in extremis (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Accade sulla spiaggia di Gianola a Formia: un pedofilo molesta tre bambine ed è necessario l’intervento della polizia affinché non si arrivi al linciaggio. Formia, l’identikit del pedofilo I miltiari sono intervenuti a seguito della reazione violenta dei presenti di fronte a un tentativo di abuso nei confronti di tre bambine, due di 12 e una di 9 anni. Il pedofilo di 50 anni aveva già compiuto atti del genere: è originario di Sessa Aurunca. La vicenda è iniziata La storia è iniziata la mattina di ieri sulla spiaggia libera, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Accade sulladi Gianola a: untre bambine ed è necessario l’intervento della polizia affinché non si arrivi al, l’identikit delI miltiari sono intervenuti a seguito della reazione violenta dei presenti di fronte a un tentativo di abuso nei confronti di tre bambine, due di 12 e una di 9 anni. Ildi 50 anni aveva già compiuto atti del genere: è originario di Sessa Aurunca. La vicenda è iniziata La storia è iniziata la mattina di ieri sullalibera, ...

