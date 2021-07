Esplosione in un impianto chimico, colonne di fumo tossico. Le autorità: “Finestre chiuse e non uscite” (Di martedì 27 luglio 2021) Esplosione in un impianto chimico. Come si vede in diversi video diffusi sui social network, dalla sede si è alzata un’enorme colonna di fumo scuro, visibile anche dalla strada. Diramata l’allerta alla popolazione. Ancora poche e frammentarie le notizie che arrivano. Sul posto, a quanto, si apprende sono arrivati i primi soccorsi con squadre dei vigili del fuoco. L’Ufficio federale per la protezione civile e l’assistenza in caso di catastrofe (BBK) ha avvertito il pubblico di chiudere le Finestre e di rimanere all’interno, poiché aumentano i timori di fuoriuscita di gas pericolosi. Chiudete porte e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021)in un. Come si vede in diversi video diffusi sui social network, dalla sede si è alzata un’enorme colonna discuro, visibile anche dalla strada. Diramata l’allerta alla popolazione. Ancora poche e frammentarie le notizie che arrivano. Sul posto, a quanto, si apprende sono arrivati i primi soccorsi con squadre dei vigili del fuoco. L’Ufficio federale per la protezione civile e l’assistenza in caso di catastrofe (BBK) ha avvertito il pubblico di chiudere lee di rimanere all’interno, poiché aumentano i timori di fuoriuscita di gas pericolosi. Chiudete porte e ...

Advertising

RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - Corriere : Leverkusen, esplosione in un impianto chimico. Le autorità ai cittadini: «Rimanete a casa» - MediasetTgcom24 : Germania, esplosione in impianto chimico: allarme in tutta l'area #germania - MamolkcsMamol : RT @eterea_eterea: BAYER LEVERKUSEN ESPLOSIONE La protezione civile tedesca ha classificato l'esplosione come 'una minaccia estrema' e ha… - SimonTemplarTS : RT @Corriere: Leverkusen, esplosione in un impianto chimico. Le autorità ai cittadini: «Rimanete a casa» -