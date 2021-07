Dl Sostegni | Folgori Feoli | “Così è inutile”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Dal decretoBis sono state escluse, per una incredibile svista, tutte le piccole e medie imprese chenon potranno ottenere alcun aiuto economico nonostante i gravi danni patiti a causa della pandemia da Covid-19. Oltre al danno anche la beffa che non ci saremmo mai aspettati dal “governo dei migliori” guidato dal premier Mario Draghi”. Lo dichiara in una nota Enrico, presidente della(la Federazione Europea Operatori Logistica Integrata) e Chief Strategy e Market Intelligence Office di Sic Europe, azienda italiana leader nella logistica. “E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. ...

73 del 25 maggio 2021, il cosiddettoBis. Purtroppo - denuncia- in sede di conversione il Parlamento non si è accorto di un clamoroso errore: l'esclusione di tutte le pmi con ..."Dal decretoBis sono state escluse, per una incredibile svista, tutte le piccole e medie imprese che ... Lo dichiara in una nota Enrico, presidente della Feoli (la Federazione Europea ..."Dal decreto Sostegni Bis sono state escluse, per una incredibile svista, tutte le piccole e medie imprese che così non potranno ottenere alcun aiuto ...