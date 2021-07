Clienti BMW Group possono estendere la garanzia fino a 5 anni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 luglio 2021) Per tutti iche desiderano il massimo delle garanzie per la propria Bmw o Mini, sono ora disponibili due prodotti che estendono la protezione per ulteriori tredopo la scadenza dellalegale: Bmw Best5Plus e Mini Best5Plus. Best5Plus è un prodotto assicurativo sviluppato ad hoc per il Bmwe fornito da Allianz Partners, intermediato e distribuito da bmw Financial Services, Società Finanziaria del Gruppo bavarese, rivolto alle vetture Bmw e Mini commercializzate in Italia. Dedicata a chi desidera garantirsi la serenità di una protezione aggiuntiva della vettura per i tre...