Ceccarini svela | Koulibaly-Real Madrid? Ecco la verità

(Di martedì 27 luglio 2021) Niccolo, giornalista di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro di Kalidouquanto evidenziato dalla nostra redazione: "? E' uno dei difensori più forti in circolazione, piace moltissimo a Spalletti. Al momento non ci sono offerte per il senegalese, anche perchè le squadre non hanno grandissime possibilità economiche. Una delle potenziali offerenti potrebbe provenire dalla Spagna in quanto ildopo aver venduto Sergio Ramos ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ceccarini svela

Spazio Napoli

...sui social ma salterà la prossima gara contro l'Atalanta e la sua seconda espulsione in viola... Fiorentina, Ribery si scusa con i tifosi per l'espulsione di Niccolò03 Aprile 2021...sui social ma salterà la prossima gara contro l'Atalanta e la sua seconda espulsione in viola... Fiorentina, Ribery si scusa con i tifosi per l'espulsione di Niccolò03 Aprile 2021Queste le sue parole: 'Anche il Milan è molto attivo. Il Milan per averlo sarebbe pronto a un’offerta con la formula di un prestito oneroso con opzione d’acquisto. Per il ruolo di trequartista, oltre ...