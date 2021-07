Cariello | quarto “no” dai giudici al ritorno in libertà

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo idel Riesame per ben due volte e quelli della Suprema Corte di Cassazione, anche il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno rigetta la richiesta di scarcerazione di Massimo, avanzata dai legali difensori in sede di discussione all’udienza dibattimentale del 23 luglio scorso, la stessa al termine della quale l’ex sindaco di Eboli è stato condannato, con giudizio immediato, a 6 anni e 4 mesi di reclusione, in primo grado, per corruzione e abuso d’ufficio. A tale richiesta, il pm Francesco Rotondo aveva manifestato parere contrario al presidente del collegio giudicante, Lucia Casale. Nuova doccia fredda dunque per ...