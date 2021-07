Canone Rai, si ritorna alle origini: fuori dalla bolletta (Di martedì 27 luglio 2021) Sembra che l’Unione Europea abbia chiesto all’Italia di fare un passo indietro riguardo al Canone Rai. Attualmente, gli utenti pagano questa tassa assieme alla bolletta della luce, ma Bruxelles ritiene che si tratti di un onere improprio. L’obiettivo sarebbe quello di tornare alla situazione precedente in modo tale da restituire al Canone il suo spazio originario. Non si tratta solo di parole, ma l’abolizione dell’obbligo di aggiungere il Canone Rai alla bolletta dell’elettricità è stata inserita nel contratto firmato con Bruxelles. I fornitori di energia, fino ad ora, sono stati costretti a chiedere un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021) Sembra che l’Unione Europea abbia chiesto all’Italia di fare un passo indietro riguardo alRai. Attualmente, gli utenti pagano questa tassa assieme alladella luce, ma Bruxelles ritiene che si tratti di un onere improprio. L’obiettivo sarebbe quello di tornare alla situazione precedente in modo tale da restituire alil suo spazio originario. Non si tratta solo di parole, ma l’abolizione dell’obbligo di aggiungere ilRai alladell’elettricità è stata inserita nel contratto firmato con Bruxelles. I fornitori di energia, fino ad ora, sono stati costretti a chiedere un ...

