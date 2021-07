Cambiamenti climatici | la Rete Legalità diffida Eni | abbattere subito le emissioni di gas serra e abbandonare le fossili | pena la denuncia

Advertising

lofioramonti : In Emilia Romagna, la grandine come palle da biliardo si abbatte su veicoli, tetti e raccolti, mentre la Sardegna a… - Greenpeace_ITA : 6/ #Sardegna - Qui trovate un nostro studio di un anno fa sulla connessione tra #cambiamenticlimatici e #incendi bo… - disinformatico : Per chi pensa che il nucleare sia la soluzione alla sostenibilità, un dato sorprendente: i cambiamenti climatici in… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cambiamenti climatici, la Rete Legalità diffida Eni: abbattere subito le emissioni di gas serra e abbandonare le fossi… - fattoquotidiano : Cambiamenti climatici, la Rete Legalità diffida Eni: abbattere subito le emissioni di gas serra e abbandonare le fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici

La denuncia di Uncem 'Per un terzo della superficie del Paese, 11 milioni di ettari di Italia, per quelle foreste che soffrono per incendi, devastazioni dei, come Vaia e altri ...Il Centro Euro - Mediterraneo per i(CMCC) prevede, in Italia, un incremento del rischio - nei prossimi decenni - superiore al 20% in tutti gli scenari, e un ...Dai numeri civici al Green pass, gli strumenti che ci hanno cambiato la vita sul nuovo numero di «Corriere Innovazione», in digital edition e in edicola con il quotidiano di venerdì ...Iniziati ieri i lavori dell’IPCC per l’approvazione del rapporto punto di partenza per accelerare la lotta ai cambiamenti climatici ...