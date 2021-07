Calciomercato Juventus, si avvicina il colpo a centrocampo (Di martedì 27 luglio 2021) Il Calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi: come riferito da Sportitalia, infatti, giovedì i bianconeri incontreranno nuovamente il Sassuolo per provare a chiudere il colpo Locatelli, indicato da Allegri come priorità assoluta sul mercato. I neroverdi, dal canto loro, continuano a chiedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto per cedere il proprio gioiello. Non è da escludere che la Juve possa accettare questa condizione e chiudere per Locatelli. Potrebbe anche interessarti: Torino, si tenta il doppio colpo dal Napoli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Ildellaè pronto ad infiammarsi: come riferito da Sportitalia, infatti, giovedì i bianconeri incontreranno nuovamente il Sassuolo per provare a chiudere ilLocatelli, indicato da Allegri come priorità assoluta sul mercato. I neroverdi, dal canto loro, continuano a chiedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto per cedere il proprio gioiello. Non è da escludere che la Juve possa accettare questa condizione e chiudere per Locatelli. Potrebbe anche interessarti: Torino, si tenta il doppiodal Napoli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

