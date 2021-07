Calciomercato Inter, un difensore verso l’addio (Di martedì 27 luglio 2021) Il Calciomercato in casa Inter è pronto ad infiammarsi: i nerazzurri sono impegnati su più fronti e potrebbero presto decidere di sacrificare un altro titolarissimo dopo Hakimi. De Vrij, infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, ha molto mercato in Premier. L’agente del difensore olandese, Raiola, ha parlato con alcuni club inglesi. Per il momento non ci sono offerte concrete ma l’Everton ha mostrato particolare Interesse nei confronti dell’ex Lazio. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Inzaghi, dal canto suo, potrebbe spostare Bastoni al centro della difesa con Dimarco terzo centrale a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Ilin casaè pronto ad infiammarsi: i nerazzurri sono impegnati su più fronti e potrebbero presto decidere di sacrificare un altro titolarissimo dopo Hakimi. De Vrij, infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, ha molto mercato in Premier. L’agente delolandese, Raiola, ha parlato con alcuni club inglesi. Per il momento non ci sono offerte concrete ma l’Everton ha mostrato particolareesse nei confronti dell’ex Lazio. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Inzaghi, dal canto suo, potrebbe spostare Bastoni al centro della difesa con Dimarco terzo centrale a ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - _enz29 : RT @Gazzetta_it: Inter, il Cagliari apre al prestito di Nandez per 5 milioni #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - L'@Inter pronta al #derby per #Dwomoh: il punto -