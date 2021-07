Apple rilascia le beta 4 di iOS | iPadOS e tvOS 15 | watchOS 8 e macOS 12HDblog it

Advertising

Diukvalanga : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo watchOS 8 Beta 4 per Apple Watch - AppleZein : Apple rilascia il nuovo watchOS 8 Beta 4 per Apple Watch - helpdesk32 : Articolo Aggiornato: Apple rilascia iOS 15 beta 4 agli sviluppatori - helpdesk32 : Apple rilascia iOS 15 beta 4 agli sviluppatori - helpdesk32 : Nuovo Articolo: Apple rilascia iOS 15 beta 4 agli sviluppatori -

Ultime Notizie dalla rete : Apple rilascia

Come sempre vi ricordiamo che le release per sviluppatori possono essere unicamente installate dai regolari possessori della sottoscrizione al programmaDeveloper , sottoscrizione che consente ...Come con tutte le nuove beta, è sconsigliata l'installazione su iPhone, iPad, Mac oWatch che vengono utilizzati quotidianamente dato che sono comunque presenti bug che rischierebbero di ...Pochi minuti fa Apple ha rilasciato la quarta versione beta di iOS 15 e iPadOS 15 per gli sviluppatori. Tutte le nuove versioni sono disponibili per gli sviluppatori tramite aggiornamento via OTA nell ...Apple ha rilasciato agli sviluppatori le quarte beta di iOS e iPadOS 15, watchOS 8, tvOS15 e macOS 12 Monterey, ...