VIDEO Ariarne Titmus vince i 400 sl a Tokyo: l’esultanza smodata dell’allenatore (Di lunedì 26 luglio 2021) Ariarne Titmus è la nuova regina dei 400 metri stile libero. In una gara al cardiopalma che ha fatto sobbalzare l’Aquatic Centre di Tokyo, la ventenne australiana, originaria della Tasmania, non si è lasciata impressionare dalla partenza aggressiva della pluri campionessa del mondo Kate Ledecky, rimanendo a suo contatto, per poi cambiare nettamente marcia negli ultimi cento metri. Qui ha superato la statunitense alla virata, affrontando una tornata conclusiva da brividi con i suoi 3:56.69 finali valevoli per salire sulla cima del podio in una delle gare più attese di queste Olimpiadi nipponiche, nonché il maggior traguardo ottenuto sinora ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)è la nuova regina dei 400 metri stile libero. In una gara al cardiopalma che ha fatto sobbalzare l’Aquatic Centre di, la ventenne australiana, originaria della Tasmania, non si è lasciata impressionare dalla partenza aggressiva della pluri campionessa del mondo Kate Ledecky, rimanendo a suo contatto, per poi cambiare nettamente marcia negli ultimi cento metri. Qui ha superato la statunitense alla virata, affrontando una tornata conclusiva da brividi con i suoi 3:56.69 finali valevoli per salire sulla cima del podio in una delle gare più attese di queste Olimpiadi nipponiche, nonché il maggior traguardo ottenuto sinora ...

