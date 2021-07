“Un anno fa Mattarella aveva promesso la verità ai bergamaschi, a che punto siamo?” (Di lunedì 26 luglio 2021) Pier Paolo Lunelli, ex generale dell’Esercito, già responssbile della Scuola interforze per la Difesa Nbc, la struttura che forma il personale militare e quello ministeriale al contrasto delle minacce di tipo biologico, chimico e radiologico e autore di diversi di protocolli pandemici per vari Stati Europei, ha scritto una lettera che riguarda la situazione vissuta nella nostra provincia a causa del Covid e la promessa di verità del Presidente Mattarella un anno fa in occasione della sua visita a Bergamo. I dati delle anagrafi comunali, secondo l’Istituto nazionale di statistica, hanno segnalato nel periodo marzo-dicembre ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Pier Paolo Lunelli, ex generale dell’Esercito, già responssbile della Scuola interforze per la Difesa Nbc, la struttura che forma il personale militare e quello ministeriale al contrasto delle minacce di tipo biologico, chimico e radiologico e autore di diversi di protocolli pandemici per vari Stati Europei, ha scritto una lettera che riguarda la situazione vissuta nella nostra provincia a causa del Covid e la promessa didel Presidenteunfa in occasione della sua visita a Bergamo. I dati delle anagrafi comunali, secondo l’Istituto nazionale di statistica, hsegnalato nel periodo marzo-dicembre ...

Advertising

CarloCalenda : Auguri al Presidente #Mattarella e facciamo che per un po’ lui è #Draghi rimangono dove sono. Giusto per far finta… - ItalianAirForce : Tanti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella. In questa foto di qualche anno… - MariMa99473486 : Prosegue l'abominazione con sconfinato disprezzo di #Travaglio contro i massimi organi dello Stato italiano di cui… - SALVATORECOSCIA : RT @MariMa99473486: Prosegue l'abominazione con sconfinato disprezzo di Travaglio contro i massimi organi dello Stato italiano di cui è nem… - MariMa99473486 : Prosegue l'abominazione con sconfinato disprezzo di Travaglio contro i massimi organi dello Stato italiano di cui è… -