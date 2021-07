Tokyo 2020 | Daniele Garozzo sfiora l’oro | è argento nel fioretto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Olimpiadi, nuova medaglia per l’Italia:nelNuova medaglia d’per l’Italia alle Olimpiadi di: a conquistarla è, che ha perso contro l’atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung, nella finale maschile individuale del. Il match si è concluso 15 a 11 in favore di Long Cheung.era il campione olimpico in carica: alle Olimpiadi di Rio 2016, infatti, aveva conquistato la medaglia d’oro ...

Tokyo 2020 come Rio 2016. Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea. Diana Bacosi è un cecchino, argento. La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla vincitrice. Martinenghi di bronzo, bravissimo Nicolò. L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di Kamminga. Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020. Momiji Nishiya e Rayssa Leal. Martinenghi è un autentico siluro.

Simona Quadarella vola in finale alle Olimpiadi: non è ufficiale, ma nella quarta batteria dei 1500 sl la romana ha nuotato in 15'47''34, secondo tempo. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 titoli. Restano vive le speranze per l'italiano, che resta sotto 10-13. Quadarella seconda in batteria nei 1.500 sl. Federica Pellegrini, esordio thrilling.