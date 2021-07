Sky UK - Napoli su Shakiri, l'ex Inter in scadenza col Liverpool (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Napoli sarebbe piombato su Xherdan Shaqiri. Sempre secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra i partenopei sarebbero in contatto con gli agenti dell'attaccante del Liverpool. Al talento svizzero resta un solo anno di contratto sulle sponde del Mersey e i Reds avrebbero un'opzione per rinnovare l'accordo di un anno ma finora non è stata esercitata. Su Shaqiri, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche la Lazio dell'ex Napoli Maurizio Sarri. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ilsarebbe piombato su Xherdan Shaqiri. Sempre secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra i partenopei sarebbero in contatto con gli agenti dell'attaccante del. Al talento svizzero resta un solo anno di contratto sulle sponde del Mersey e i Reds avrebbero un'opzione per rinnovare l'accordo di un anno ma finora non è stata esercitata. Su Shaqiri, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche la Lazio dell'exMaurizio Sarri.

