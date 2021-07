Sampdoria | problemi fisici per Adrien Silva | ecco le sue condizioni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il centrocampista dellaha rimediato una botta al ginocchio sinistro.le ultime sulle sueStrascichi negativi dall’allenamento di ieri per i blucerchiati di Roberto D’Aversa. Laha effettuato un mini-torneo sotto la pioggia e diversi giocatori sono usciti con qualche acciacco, segnale che nessuno si risparmia mai nemmeno nelle partitelle in famiglia. Uno di questi è. Il centrocampista ha recuperato una botta al ginocchio sinistro che verrà valutata questa mattina alla ripresa dell’attività. Fosse valutato necessario potrebbe riposare e ...

Calcio News 24

Laha effettuato un mini - torneo sotto la pioggia e diversi giocatori sono usciti con qualche acciacco, segnale che nessuno si risparmia mai nemmeno nelle partitelle in famiglia. Uno di ...... hanno deluso le rosee aspettative a causa, anche, dei numerosifisici che li hanno ... In uscita: corsa a tre per Sam Lammers (Genoa,e Salernitana sull'olandese). Zapata e l'ucraino ...Dopo una prima stagione in sordina, e uno scorso campionato di Serie A in prestito tra le fila dello Spezia, il difensore della Sampdoria Julian Chabot sogna di ...Il centrocampista della Sampdoria ha rimediato una botta al ginocchio sinistro. Ecco le ultime sulle sue condizioni Strascichi negativi dall’allenamento di ieri per i blucerchiati di Roberto D’Aversa.