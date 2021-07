(Di lunedì 26 luglio 2021) Nel parcheggio privato delfemminile di, questa, si è verificato un fatto alquanto preoccupante. Una minaccia, un avvertimento, un torto? Non è certo. Quel che sappiamo è il fatto in sé:, ledi duesono statea seguito del lancio di bombecontro le: “Intimidazione dopo fatti di Santa Maria Capua Vetere” A diffondere la notizia è il Sappe (Sindacatonomo ...

paolorm2012 : RT @flauraUSPP: Altro esempio di violenza subita dalla #PoliziaPenitenziaria Molotov lanciate alle auto delle agenti del #carcere femminil… - CorriereCitta : Roma, molotov al carcere di Rebibbia: incendiate nella notte le auto di due poliziotte

... scoppia un caso a Rebibbia dove le auto private di due agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio nella sezione femminile del penitenziario di, sono state bruciate con un lancio di...... come viene ipotizzato, ci sia un collegamento fra l'incendio delle due auto e le bottiglie...notte all'interno del parcheggio riservato al personale della Casa Circondariale femminile di...Dopo le tensioni nelle carceri di qualche mese fa, scoppia un caso a Rebibbia dove le auto private di due agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio ...Le auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Roma Rebibbia femminile sono state bruciate con un lancio di molotov nel parcheggio del penitenziario .