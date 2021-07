Riforma Cartabia, il M5S non può tradire la fiducia dei suoi elettori (Di lunedì 26 luglio 2021) Non servono tanti giri di parole: la famigerata Riforma del processo penale della ministra Marta Cartabia, rappresenta una sberla in pieno volto verso chi crede nella Giustizia. Come ha sintetizzato il procuratore Nicola Gratteri: “Con la Riforma Cartabia delinquere conviene di più”. E’ evidente che prevedere soltanto 2 anni per un processo d’appello e 1 per la Cassazione, equivale a porre in essere un’amnistia per migliaia e migliaia di processi. Processi anche complessi come (se fosse già in vigore la Riforma) quello sulla strage ferroviaria di Viareggio, il crollo del ponte Morandi, le torture compiute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Non servono tanti giri di parole: la famigeratadel processo penale della ministra Marta, rappresenta una sberla in pieno volto verso chi crede nella Giustizia. Come ha sintetizzato il procuratore Nicola Gratteri: “Con ladelinquere conviene di più”. E’ evidente che prevedere soltanto 2 anni per un processo d’appello e 1 per la Cassazione, equivale a porre in essere un’amnistia per migliaia e migliaia di processi. Processi anche complessi come (se fosse già in vigore la) quello sulla strage ferroviaria di Viareggio, il crollo del ponte Morandi, le torture compiute ...

