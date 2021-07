Regionali Calabria, centrosinistra e Bruni all'opera: programma e squadra i primi nodi (Di lunedì 26 luglio 2021) Circa 13.500 pazienti seguiti in tanti di professione spesa tra ricerca, studio e cura di persone affette da malattie neurodegenerative. A ricordarlo la stessa Amalia Bruni, scienziata di fama ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 luglio 2021) Circa 13.500 pazienti seguiti in tanti di professione spesa tra ricerca, studio e cura di persone affette da malattie neurodegenerative. A ricordarlo la stessa Amalia, scienziata di fama ...

Advertising

EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - sissiisissi2 : Regionali, Bruni: ringrazio Enrico Letta, io come Draghi? Lo spero per la mia terra Apposto siamo ??… - lametino : Regionali, Amalia Bruni: ”Sono d`accordo con Letta, vaccino unica arma contro il Covid” - - calabrianewsit : #Regionali, Bruni: ringrazio Enrico Letta, io come Draghi? Lo spero per la mia terra - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Nuoto, i risultati dell'ultima tappa delle regionali delle messinesi) è stato pubblicato su: Te… -