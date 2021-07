PS Plus of the Day è un concorso che consente di vincere un anno di abbonamento – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 luglio 2021) PlayStation Italia ha annunciato il PS Plus of the Day, un concorso che consente di vincere un anno di abbonamento.. PlayStation Italia ha annunciato il PS Plus of the Day, un concorso che consente di vincere un anno di abbonamento. Il concorso, però, è valido solo per coloro che sono già abbonati al servizio. L’attività è stata pensata per celebrare i giocatori PS Plus e per i titoli che, ogni mese, ne compongono il catalogo. A luglio, ad esempio, è ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) PlayStation Italia ha annunciato il PSof the Day, unchediundi.. PlayStation Italia ha annunciato il PSof the Day, unchediundi. Il, però, è valido solo per coloro che sono già abbonati al servizio. L’attività è stata pensata per celebrare i giocatori PSe per i titoli che, ogni mese, ne compongono il catalogo. A luglio, ad esempio, è ...

