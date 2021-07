“Potere al Popolo” debutta in Parlamento. L’ex-grillino Mantero s’incorona capo di se stesso (Di lunedì 26 luglio 2021) «Meglio primo in quel villaggio che secondo a Roma». Chi non conosce la frase attribuita a Giulio Cesare da Plutarco e che meglio di ogni altra è stata capace di svelare l’ambizione del Grande romano? Di certo (si parva licet…) avrà fatto capolino nella mente del senatore ex-grillino Matteo Mantero che per riaccasarsi dopo l’espulsione ha scelto il villaggio (politico) più sperduto che c’è: Potere al Popolo. Un vero genio, non c’è che dire. Avrebbe potuto intrupparsi con Articolo 1 e far da reggicoda al ministro Speranza. Anzi no, strada sbarrata, visto che a febbraio scorso Vito Crimi lo espulse per non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) «Meglio primo in quel villaggio che secondo a Roma». Chi non conosce la frase attribuita a Giulio Cesare da Plutarco e che meglio di ogni altra è stata capace di svelare l’ambizione del Grande romano? Di certo (si parva licet…) avrà fattolino nella mente del senatore ex-Matteoche per riaccasarsi dopo l’espulsione ha scelto il villaggio (politico) più sperduto che c’è:al. Un vero genio, non c’è che dire. Avrebbe potuto intrupparsi con Articolo 1 e far da reggicoda al ministro Speranza. Anzi no, strada sbarrata, visto che a febbraio scorso Vito Crimi lo espulse per non ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Potere al Popolo” debutta in Parlamento. L’ex-grillino Mantero s’incorona capo di se stesso - paoletto11 : @elio_vito @marcotravaglio stai mettendo una bandierina dappertutto in attesa del 2023. Può tornare buono per tutto… - Agenzia_Dire : #Sinistra, primo senatore per @potere_alpopolo: è l’ex #M5s Matteo Mantero. - Fusillide : RT @confundustria: Cassese ' come si fa a dare potere al popolo ? Con l'istruzione' Ecco perchè teniamo molto che rimangano ignoranti come… - vale74260884 : @SteAlbamonte @falce_e @spighissimo Lo Stato non è Draghi, è una istituzione formata da territorio, popolo e un app… -