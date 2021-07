Pellegrini in semifinale a Tokyo 2021 nei ‘suoi’ 200 stile libero col brivido: 15esimo tempo in batteria. “Che fatica, devo cambiare registro” (Di lunedì 26 luglio 2021) Federica Pellegrini chiude al quinto posto la sua batteria dei 200 stile libero ai Giochi olimpici di Tokyo conquistando col 15esimo tempo un posto nelle semifinali, il penultimo utile per giocarsi l’accesso alla finale. La ‘divina’ alla 25esima gara a cinque cerchi in carriera, quinta olimpiade per lei, chiude in 1’57”33, il miglior tempo della batteria è della la ceca Barbora Seemanova, 1’56”38. Martedì la nuotatrice veneta tenterà di conquistare una corsia per la finale che in questa specialità non le manca in una competizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Federicachiude al quinto posto la suadei 200ai Giochi olimpici diconquistando colun posto nelle semifinali, il penultimo utile per giocarsi l’accesso alla finale. La ‘divina’ alla 25esima gara a cinque cerchi in carriera, quinta olimpiade per lei, chiude in 1’57”33, il migliordellaè della la ceca Barbora Seemanova, 1’56”38. Martedì la nuotatrice veneta tenterà di conquistare una corsia per la finale che in questa specialità non le manca in una competizione ...

Advertising

FBiasin : #Pellegrini in semifinale dei 200 con il 15esimo tempo e c’è chi le rompe le balle. Se anche domani dovesse entrar… - Eurosport_IT : Pellegrini in semifinale con il penultimo tempo ?? #Pellegrini #Swimming #Tokyo2020 #ItaliaTeam - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero: 'Sarà dura, devo cambiare registro'. L'azzurra quindice… - BlitzQuotidian0 : Federica Pellegrini in semifinale nei 200 sl col penultimo tempo: non è più la favorita e lo sa - han_xiaolu : RT @yleniaindenial: Federica Pellegrini con quella carriera non ha nulla da dimostrare ed essere a 32 anni alla quinta olimpiade in gara e… -