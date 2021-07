Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi | nozze in vista nel principato di Monaco?

(Di martedì 27 luglio 2021) C’è aria di nozze nel Principato di Monaco. Protagonisti, almeno a dar retta al gossip, Pauline Ducruet e il fidanzato Maxime Giaccardi. La figlia della principessa Stéphanie di Monaco e l’imprenditore, che si conoscono da anni, sono legati, almeno ufficialmente, solo da pochi mesi. Ma mamma Stéphanie sabato scorso ha voluto Maxime (per la prima volta) a un evento ufficiale del clan Grimaldi: il gala contro la lotta all’Aids organizzato come ogni anno da Fight Aids Monaco, la onlus fondata nel 2004 dal principe Alberto. I due fidanzati, per l’occasione, come testimoniano le foto postate su Instagram da lui, si sono presentati vestiti «en pendant». Sfoggiando entrambi abiti Alter Design, la griffe di moda firmata da Pauline, che ha esordito come stilista nel 2019.

