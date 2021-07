Napoli su Shaqiri! Sullo svizzero c' è anche la Lazio di Sarri

(Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ilsarebbe piombato su Xherdan Shaqiri. Loè stato tra i protagonisti assoluti dell'Europeo. Sempre secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra i partenopei sarebbero in contatto con gli agenti dell'attaccante del Liverpool. Al talentoresta un solo anno di contratto sulle sponde del Mersey e i Reds avrebbero un'opzione per rinnovare l'accordo di un anno ma finora non è stata esercitata. Su Shaqiri, oltre agli azzurri, ci sarebbeladell'exMaurizio

Mercato, ideaPer Sky UK, il Liverpool avrebbe un'opzione per rinnovare l'accordo di un ann o, ma finora non è stata esercitata. Sull'ex Inter, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche la ...Nelle scorse settimane si era parlato di Nikola Maksimovic , difensore in scadenza con il, ... Davanti si sondano Brandt, Sarabia e Bernardeschi , mentre appaiono più defilatie Januzaj . ...Calciomercato Napoli, tutte le indiscrezioni relative alle trattative dell'estate. Shaqiri accostato agli azzurri per l'attacco. Folorunsho piace al mister ma andrà in prestito.I Reds avrebbero un'opzione per rinnovare l'accordo di un anno, ma finora non è stata esercitata. Sull'ex Inter ci sarebbe anche la Lazio ...