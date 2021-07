Napoli, Rrahmani: 'Spalletti? Stiamo apprendendo da lui' (Di lunedì 26 luglio 2021) Napoli - Amir Rrahmani , difensore del Napoli , è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss . Il giocatore ha detto la sua riguardo all'ultima giornata dello scorso campionato Napoli - Verona 1 - 1, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- Amir, difensore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss . Il giocatore ha detto la sua riguardo all'ultima giornata dello scorso campionato- Verona 1 - 1, ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Rrahmani: 'Stavamo facendo il miracolo, dimentichiamo il passato e guardiamo avanti' - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Napoli | #Rrahmani: 'Non voglio fare promesse ai tifosi, ma ci impegneremo per vincere' - alfredsansahgm2 : RT @DiMarzio: #Napoli | #Rrahmani: 'Non voglio fare promesse ai tifosi, ma ci impegneremo per vincere' - DALEX911 : Napoli, Rrahmani: 'Bisogna dimenticare Verona per ripartire alla grande' - Spazio_Napoli : Anche #Rrahmani risponde alla domanda sul match pareggiato contro il #Verona a fine campionato! Siete d’accordo con… -