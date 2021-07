Mare inquinato e divieto di balneazione a Napoli | zero multe e caos in spiaggia | «Salta il numero chiuso»

(Di lunedì 26 luglio 2021)controlli,e tanti tuffi. Il secondo giorno in cui vige ildiin città va esattamente come il primo. La certificazione dell?Arpac...

Alessia433 : Nel 2021 la gente ancora pensa che acqua limpida sia sinonimo di mare non inquinato. Spesso non è così. Purtroppo. - castelvetrano : Sul mare inquinato a Marinella scrive il Circolo Crimiso - iggyHT : @danffi @MarcoCapoccetti quindi siccome il mare di napoli è inquinato, allora è colpa del sindaco? - VentagliP : RT @Erica90835855: Visto che il mare è uno solo ed è tutto inquinato sappiate che state facendo il bagno:nel bidet,nel wc,nel lavandino,nel… - Erica90835855 : Visto che il mare è uno solo ed è tutto inquinato sappiate che state facendo il bagno:nel bidet,nel wc,nel lavandin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare inquinato

"La difesa dell'ambiente e in particolare dele dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della ...: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di ...IL CASO Pozzuoli, torna a casa ma la trova occupata da una donna incinta L'INQUINAMENTOe divieto di balneazione a Napoli, zero multe e caos... Il commercialista è Alfredo Aprovitola, ...NAPOLI – Decine e decine di bagnanti in acqua, nel mare di Napoli, malgrado il divieto di balneazione in vigore da sabato mattina su buona parte del litorale cittadino. L’ordinanza del Comune, firmata ...Il divieto di balneazione sul litorale di Napoli non ha fermato le centinaia di persone tra cittadini e turisti, che hanno preso d’assalto le ...