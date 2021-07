Le serie di Rai2 non vanno in onda il 26 luglio, Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 lasciano spazio alle Olimpiadi (Di lunedì 26 luglio 2021) Le serie di Rai2 non vanno in onda stasera 26 luglio. I fan di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 dovranno attendere il mese prossimo per rivedere i loro personaggi preferiti. Al posto dei due crime polizieschi andrà in onda Il Circolo degli Anelli, a cura di Rai Sport, nel contesto delle Olimpiadi Tokyo 2020. La competizione inizierà alle 21:20, occupando quindi la fascia oraria dedicata alle serie di Rai2, che normalmente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Ledinoninstasera 26. I fan di-0 10 eNew6 dovranno attendere il mese prossimo per rivedere i loro personaggi preferiti. Al posto dei due crime polizieschi andrà inIl Circolo degli Anelli, a cura di Rai Sport, nel contesto delleTokyo 2020. La competizione inizierà21:20, occupando quindi la fascia oraria dedicatadi, che normalmente ...

littlevals13 : @simacheansiaa @Tuccinaa Ieri sera solo rai2 infatti hanno passato tipo 4 serie che inizieranno tra settembre e ott… - GiulianaS70 : A me che sono una fan storica fa un po' strano che #NCIS sarà su Italia1 e non più su Rai2. Tecnicamente non cambia… - harrehes : quindi parliamo di cose serie: se mi abbonassi a discovery+ per seguire l’italvolley è possibile vedere anche le re… - tweetonys : Questa puntata di #Carrambachesorpresa fu vista da 7.800.000 spettatori. L'edizione ebbe una media di 8 milioni (ri… - elios_skia : Stasera c’è il film di #MissFisher su Rai2 ?? Quanto mi piaceva quella serie... E poi Essie Davis vabbe’ ?? -