Lazio, Martusciello: «Tanti ci hanno sorpresi. Su Raul Moro e Romero…» (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel L’allenatore in seconda, Giovanni Martusciello, è intervenuto davanti alle telecamere di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole su questa prima parentesi biancoceleste: IMPATTO – «Allenatore che pretende molto, queste due settimane ci son servite per migliorare. Più di un elemento ci ha sorpresi, ma non faccio nomi. La disponibilità ci ha colpiti subito e quando c’è, tutti sono contrati per andare incontro alle esigenze tattiche dell’allenatore». Raul ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni, vice di Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diStyle Channel L’allenatore in seconda, Giovanni, è intervenuto davanti alle telecamere diStyle Channel. Ecco le sue parole su questa prima parentesi biancoceleste: IMPATTO – «Allenatore che pretende molto, queste due settimane ci son servite per migliorare. Più di un elemento ci ha, ma non faccio nomi. La disponibilità ci ha colpiti subito e quando c’è, tutti sono contrati per andare incontro alle esigenze tattiche dell’allenatore»....

