Latina, truffa informatica via SMS: spariti 29mila euro dal conto di una 30enne (Di lunedì 26 luglio 2021) truffa via SMS a Latina, spariti 29mila euro. La vittima è una dipendente del capoluogo pontino caduta in una trappola informatica già nota: bei mesi scorsi registrati molti casi analoghi. In un click sono evaporati 29mila euro dal conto corrente di una 30enne residente a Latina, vittima di smishing l’unione tra Sms e il fenomeno informatico detto phishing, l’ultima frontiera dei raggiri a tre ma anche a quattro zeri che lasciano i conti in rosso. E’ l’ultimo episodio che da mesi imperversa nel territorio: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021)via SMS a. La vittima è una dipendente del capoluogo pontino caduta in una trappolagià nota: bei mesi scorsi registrati molti casi analoghi. In un click sono evaporatidalcorrente di unaresidente a, vittima di smishing l’unione tra Sms e il fenomeno informatico detto phishing, l’ultima frontiera dei raggiri a tre ma anche a quattro zeri che lasciano i conti in rosso. E’ l’ultimo episodio che da mesi imperversa nel territorio: ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina truffa Sorpreso con l'auricolare all'esame per la patente: denunciato un 38enne L'esame è stato dunque annullato, l'auricolare e il telefono cellulare sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo denunciato in stato di libertà per il reato di truffa . ...

All'esame per la patente con il cellulare, denunciato 38enne di Priverno L'accusa è di truffa . Soltanto pochi giorni fa un caso analogo: tre stranieri, sorpresi con l'auricolare nell'orecchio, erano scappati dai locali della motorizzazione. Ma erano stati subito ...

Telefonino durante l'esame per la patente, denunciato PRIVERNOPurtroppo il caldo toglie la voglia di studiare e così qualcuno talvolta pensa di risolvere il problema, trovando una scorciatoia con l'inganno. Un 38enne di Priverno è stato denunciato ...

