Lamorgese e le manifestazioni contro il green pass | «Non erano autorizzate | seguiamo con attenzione»

Advertising

fattoquotidiano : Manifestazioni ‘no green pass’, la ministra Lamorgese: “Non autorizzate. Dittatura sanitaria? La vera libertà è dat… - ciropellegrino : Le manifestazioni #NoGreenPass che si sono svolte in questi giorni non erano autorizzate». Lo ha detto il ministr… - Agenzia_Ansa : 'Le manifestazioni dei No Green Pass non erano autorizzate: non c'è nessuna dittatura sanitaria' dice Lamorgese. Mo… - veratto_A : RT @gr_grim: Qui c'è il Ministro dell'Interno che pretende di stabilire chi e quando ha il diritto di manifestare, e contro cosa \\ L'erosi… - antoniobi63 : RT @Gianmar26145917: #TG1, neanche tanto velata minaccia del ministro della #percezione #Lamorgese: 'Le manifestazioni contro il #greenpass… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese manifestazioni

E la ministra dell'Interno, Luciana, assicura: 'Guardiamo con attenzione alledei no - vax, che ricordo non erano autorizzate' ribadendo e ricordando che 'non c'è nessuna ...Su quanto avvenuto nel corso dello scorso week end, è tornato, il ministro dell'Interno, Lucianaaffermando che il Viminale "guarda con attenzione alledei no vax" e ...Il ministro dell'Interno stigmatizza l'iniziativa: "Non c'è dittatura sanitaria, stiamo guardando con attenzione queste manifestazioni". La manifestazione ...In programma nuove proteste. Sabato, in migliaia, in tutta in Italia, erano scesi in piazza per dire 'no' al Green pass. 'L'introduzione del Pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, p ...