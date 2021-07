La vita promessa | la serie tv non va più in onda Cosa verrà trasmesso al suo posto su Rai 1

(Di lunedì 26 luglio 2021) Rai1 questa estate aveva deciso di riproporre le puntate dellatv diretta da Ricky Tognazzi dal titolo La. Lunedì 26 luglio alle ore 21.25 però la fiction che racconta la storia di Carmela, interpretata dall’attrice Luisa Ranieri, non va più in. La protagonista era una donna che decide di cambiaree volare negli Stati Uniti d’America per scappare da una presenza ingombrante che sta rovinando laa lei ed a tutta la sua famiglia. La: la fine delle repliche su Rai1 La...

Advertising

SOS666666666 : Posso scriverti una promessa che vivrò il resto della mia vita da solo, ma l'importante è viverla con rispetto - Rebsss_ : RT @ilnador: Ama le persone che ti trattano bene e scordati di quelle che non lo fanno. Credi al fatto che ogni cosa accade per una ragione… - GFucci58 : RT @bahoddio: e verranno giorni nuovi nuova vita te lo giuro il coraggio è una promessa nei confronti del futuro questa canzone ?? @Mar… - Fed53807522 : Raga è vero Giulia a volte è troppo buona vissuto insegna ma è anche una ragazza molto intelligente io credo ci sia… - bahoddio : e verranno giorni nuovi nuova vita te lo giuro il coraggio è una promessa nei confronti del futuro questa canz… -

Ultime Notizie dalla rete : vita promessa

... finalmente si scrolla di dosso l'etichetta di eternaed entra nell'olimpo del nuoto ... la pandemia ci ha messo in ginocchio ma noi, come popolo, siamo stati capaci di rialzarci, nella...Il "Giorno della" Mamma Natuzza ha sempre ricordato il 26 luglio del 1940 come il "Giorno della", ovvero "il più bello della mia" . Alcuni anni prima di morire, la mistica ...Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 26 al 30 luglio, saranno caratterizzate dalla sete di ve ...La pittrice parigina ha appena detto addio alla Pasamar, tornando a Parigi: per il suo ritorno il pubblico italiano dovrà ancora attendere del tempo ...