Juve: rientrati Kulusevski, De Ligt, Rabiot e Ramsey (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata di rientri alla Juventus. Oltre a Cristiano Ronaldo, sono tornati dalle vacanze alla Continassa anche altri quattro giocatori. Si tratta di Dejan Kulusevski, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata di rientri allantus. Oltre a Cristiano Ronaldo, sono tornati dalle vacanze alla Continassa anche altri quattro giocatori. Si tratta di Dejan, Matthijs De, Aarone ...

Advertising

Gianpaolo_5 : @IGNA_10_ @Rodolfo22455857 La Juve non ha perso 2 titolari a 0 e non aveva mezza squadra in prestito da riscattare.… -