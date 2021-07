GdS – Inter | da oggi inizia una nuova fase del ritiro | squadra sempre più al completo

Advertising

ElTrattore : RT @FcInterNewsit: GdS – Inter, da oggi si fa sul serio: Inzaghi abbraccia Perisic e i sudamericani - FcInterNewsit : GdS – Inter, da oggi si fa sul serio: Inzaghi abbraccia Perisic e i sudamericani - interchannel_ic : - InterClubIndia : RT @fcin1908it: GdS – Inter, Nandez il preferito di Inzaghi: i motivi sono due in particolare - InterClubIndia : RT @fcin1908it: GdS – Centrocampo Inter, i tre titolari di Inzaghi e… una staffetta possibile -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Inter

Fcinternews.it

... che in seguito al secondo avviso del 5 maggio sono pervenute due manifestazioni d'interesse da parte di due diversi soggetti dei quali solo uno (Trade Italia srl) ha prodotto la successiva ...Il problema del danese ha bloccato la trattativa ( con l'che ha anche preso Calhanoglu ) dato che una variante, per Simone Inzaghi, è gradita. Per questo motivo Vecino non è più stato messo ...Finito il ritiro a Pejo, il Cagliari si ritroverà ad Assemini per preparare l'amichevole ad Augsburg in programma sabato, dove Leonardo Semplici troverà anche i due uruguaiani protagonisti in Copa Ame ...Radja Nainggolan non ha potuto partecipare al festival del gol contro la Pergolettese andato in scena ieri ad Appiano Gentile. Il Ninja, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ha dovuto dare forfait ...