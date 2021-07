Focolaio Covid sull'Amerigo Vespucci, venti positivi: erano tutti vaccinati (Di lunedì 26 luglio 2021) venti uomini dell'equipaggio dell'Amerigo Vespucci sono risultati positivi. A comunicarlo è la Marina Militare che per ora ha annullato le soste in rada previste in varie città per permettere agli ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 26 luglio 2021)uomini dell'equipaggio dell'sono risultati. A comunicarlo è la Marina Militare che per ora ha annullato le soste in rada previste in varie città per permettere agli ...

