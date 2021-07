Esclusiva | Nicolas Viola | scatto della Salernitana

(Di lunedì 26 luglio 2021)è un centrocampista che ha fatto molto bene a Benevento, all’interno di un lungo ciclo. Adesso è svincolato e sta valutando diverse offerte. Nelle ultime ore per lo specialista calabrese si è materializzata la, una pista che avevamo già seguito tante settimane fa. Il club neo-promosso in Serie A cerca un giocatore con le sue caratteristiche, la trattativa perpotrebbe decollare già nei prossimi giorni. Foto: sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

