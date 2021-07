Covid | Picierno Pd | ‘stop messaggi ambigui Salvini e Meloni’

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Riguardo il Green Pass la politica deve assumersi l’onere e la responsabilità di lanciarechiari e netti. Si tratta di un vero e proprio strumento di libertà, altro che coercizione. Con il Green Pass scongiuriamo il rischio di nuove restrizioni, che strozzerebbero le attività economiche, e grazie a una massiccia copertura vaccinale depotenziamo il virus, evitando che si affollino gli ospedali”. Così in una nota l’europarlamentare del Partito Democratico Pina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

