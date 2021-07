Calciomercato Juventus, sprint per Kaio Jorge: le ultime (Di lunedì 26 luglio 2021) I bianconeri accelerano per portare Kaio Jorge agli ordini di Massimiliano Allegri. Le ultime novità sulla situazione Secondo quanto riportato da La Stampa, nelle ultime ore accreditate fonti vicine al Santos svelano una decisa accelerata della Juve per Kaio Jorge, attaccante brasiliano in scadenza di contratto a dicembre con il club di San Paolo. I bianconeri sembrano defilati apparentemente dopo il monitoraggio della scorsa stagione, ma ora si parla addirittura di sorpasso nei confronti di Milan e Benfica, con il calciatore che preferisce il trasferimento in Italia rispetto alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) I bianconeri accelerano per portareagli ordini di Massimiliano Allegri. Lenovità sulla situazione Secondo quanto riportato da La Stampa, nelleore accreditate fonti vicine al Santos svelano una decisa accelerata della Juve per, attaccante brasiliano in scadenza di contratto a dicembre con il club di San Paolo. I bianconeri sembrano defilati apparentemente dopo il monitoraggio della scorsa stagione, ma ora si parla addirittura di sorpasso nei confronti di Milan e Benfica, con il calciatore che preferisce il trasferimento in Italia rispetto alla ...

