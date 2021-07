Basket | Gabriele Procida alla Fortitudo Bologna Sbloccata definitivamente la situazione con Cantù

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo un tira e molla lungo settimane e dovuto sostanzialmente a cavilli burocratici,è un nuovo giocatore della. Il talento comasco, classe 2002, approdacorte di Jasmin Repesa con un accordo di natura pluriennale, i cui dettagli non sono stati definiti. Entrato in pianta stabile in prima squadra anella stagione 2020-2021, ha chiuso l’annata a 6.4 punti e 2.6 rimbalzi di media in 15.5 minuti. Questo, però, non è servito a evitare la retrocessione, il che ha lanciato la caccia ai pezzi pregiati della squadra (l’altro italiano di prospettiva, ...