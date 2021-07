ATP Atlanta | esordio amaro per Seppi contro lo statunitense Fratangelo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il conto alla rovescia in vista degli US Open è ufficialmente partito. Il torneo ATP 250 di, infatti, segna l’avvio della stagione americana sul cemento all’aperto. Questa avrà il suo culmine proprio sui campi di Flushing Meadows tra il 30 agosto ed il 12 settembre. Subito fuori in Georgia Andreas, bloccato nel suo match di primo turno dal qualificato americano Bjorn. L’altro azzurro presente nel main draw è Jannik Sinner (testa di serie numero 2 dell’evento), che torna sul circuito dopo quasi un mese d’assenza. L’altoatesino, beneficiario di un bye all’, attende agli ottavi di finale uno ...

A poche settimane dal suo ventesimo compleanno, il talento azzurro sceglie di ripartire dall'250 di, negli Stati Uniti, uno dei primi tornei di preparazione allo Us Open. Si gioca sul ...Il programma, gli orari e l' ordine di gioco del torneodi2021 per quanto concerne il primo giorno, quello di lunedì 26 luglio. Si parte col primo turno del torneo statunitense su cemento. Ad aprire le danze sarà il nostro Andreas Seppi , in ...L'azzurro, al via per la prima volta al torneo ATP 250 di Atlanta, è stato subito eliminato dal qualificato a stelle e strisce.Home; Tennis News; Jannik Sinner; Dopo un lungo periodo di emozioni fortissime tra il 2020 e il 2021 tra la conquista dei due primi titoli ATP in carriera a Sofia e Melbourne, i q ...